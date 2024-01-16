نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏بايدن: فوز ترامب بولاية أيوا يبرهن أنّه الأوفر حظًا لنيل بطاقة الترشيح للحزب الجمهوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي جو ‏بايدن، إن فوز ترامب بولاية أيوا يبرهن أنّه الأوفر حظًا لنيل بطاقة الترشيح للحزب الجمهوري.

وقد بدأت الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لاختيار مرشحه لمعركة الانتخابات الرئاسية، في مجالس شعبية لولاية أيوا، ستكون بمثابة أول اختبار لمعرفة ما إذا كان دونالد ترامب بالفعل هو المرشح الأوفر حظا لانتزاع بطاقة الترشح، حيث أكد ترامب أن المعركة تبدأ من أيوا.

من هنا بدأت محركات البحث تزيد من أجل معرفة كافة التفاصيل حول ولاية أيوا الأمريكية.