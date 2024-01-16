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‏بايدن: فوز ترامب بولاية أيوا يبرهن أنّه الأوفر حظًا لنيل بطاقة الترشيح للحزب الجمهوري

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أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي جو ‏بايدن، إن فوز ترامب بولاية أيوا يبرهن أنّه الأوفر حظًا لنيل بطاقة الترشيح للحزب الجمهوري.

وقد بدأت الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لاختيار مرشحه لمعركة الانتخابات الرئاسية، في مجالس شعبية لولاية أيوا، ستكون بمثابة أول اختبار لمعرفة ما إذا كان دونالد ترامب بالفعل هو المرشح الأوفر حظا لانتزاع بطاقة الترشح، حيث أكد ترامب أن المعركة تبدأ من أيوا.

من هنا بدأت محركات البحث تزيد من أجل معرفة كافة التفاصيل حول ولاية أيوا الأمريكية.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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