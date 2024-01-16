رئيس COP28: الإمارات نجحت في الوصول إلى توافق دولي وضعَ العالم على مسار العمل المناخي الصحيح

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أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس COP28، إن الإمارات نجحت في الوصول إلى توافق دولي وضعَ العالم على مسار العمل المناخي الصحيح.

وأضاف الجابر، في حوار مع وكالة وام، أن الاتفاق التاريخي الذي حظي بتوافق 198 طرفًا من جميع أنحاء العالم، وأرسى معايير جديدة للعمل المناخي العالمي، وقدّم استجابة طموحة لنتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في اتفاق باريس تساهم في الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.

وأشار الجابر، إلى أن أهم نتائج المؤتمر الذي توصل إلى اتفاق تاريخي شمل الجميع وأرسى مفاهيم عملية ومنطقية للعمل المناخي وتم من خلاله تحديث "اتفاق باريس".. مؤكدًا أن COP28 حقق تقدمًا جذريًا في تاريخ مؤتمرات الأطراف من حيث النتائج.