‏الخارجية السودانية تعلن تجميد التعامل مع الإيغاد بشأن ملف الأزمة الراهنة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة ‏الخارجية السودانية، تجميد التعامل مع الإيغاد بشأن ملف الأزمة الراهنة.

وقد أكد الجيش السوداني، السيطرة على كل مقراته وينفي استيلاء الدعم السريع على بيت الضيافة أو القصر الجمهوري.

وأعلن الجيش السوداني، السيطرة على أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري والاستيلاء على كل آلياتها وأسلحتها.

وفي وقت سابق، قال الجيش السوداني، إن سلاح الجو، نفذ عمليات لمواجهة قوات الدعم السريع.

وأكد الجيش السوداني، أنه "سيطر تماما" على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

