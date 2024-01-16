نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: لدينا تاريخ تعاون طويل مع مصر بمجال الطفولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع السفير كريستيان بيرجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر والمهندسة نيفين عثمان رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، اتفاقية «المبادرة الوطنية لتمكين الأطفال»، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وفي كلمته، السفير كريستيان بيرجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر إن الاتحاد الأوروبي والمجلس القومي للطفولة لديهم تاريخ طويل من العمل المشترك منذ أكثر من عقد من التعاون في قضايا مثل حماية الأطفال من العنف في المدارس والحفاظ على حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وحقوق الإناث خاصة التعليم.

وتابع السفير بيرجر “إن دعم الاتحاد الأوروبي للمبادرة الوطنية لتمكين الطفل، يعكس التزامًا آخر يتم من خلاله معالجة قضايا مهمة مثل تحسين تقديم الخدمات الصديقة للطفل، وتعزيز التغيير السلوكي الإيجابي من خلال تقنيات التربية الإيجابية”.

وتهدف المبادرة الممولة في إطار التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، إلى تحسين تقديم خدمات حماية الطفل وتعزيز التغيير السلوكي الإيجابي وتوفير بيئة داعمة للفتيات والفتيان لتطوير مهاراتهم والحصول على الخدمات.

وذلك من خلال تطوير قدرات الأطراف ذات الصلة فيما يتعلق بتقديم خدمات صديقة للطفل وتعزيز تقنيات التربية الإيجابية. كما ستدعم المبادرة 300 طفل و70 ولي أمر و70 معلمًا وأخصائيًا من 4 محافظات، وتعزز تطوير منهج تدريبي موحد لاستخدامه في تدريب جميع العاملين المشاركين في خدمات حماية الطفل.

ومن ناحيتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على عمق العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي وأهميتها في تعزيز جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات ذات الأولوية، لا سيما تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والذي يعد أولوية قصوى لدى الدولة.

وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي تعمل بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة على التوسع في برامج الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين الشباب والفتيات والمرأة وحماية الطفل بما يعود بالنفع على المواطنين وجهود التنمية بشكل عام.

وقالت المهندسة نيفين عثمان رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة إن المبادرة تسعى إلى دعم حق الطفل في المشاركة، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات مبتكرة، لافتة إلى أن تنفيذ هذه المبادرة سترتكز في استراتيجيتها على مكونات "المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوَي" والتي يتم تنفيذها تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

وستعمل المبادرة على تعزيز حماية حقوق الطفل من خلال التثقيف والتوعية والمشاركة المجتمعية مع التركيز على رفع وعي الأخصائيين الاجتماعيين ومدرسين الأنشطة، فضلا عن دعم خدمات حماية الطفل المقدمة للأطفال المعرضين للخطر من خلال إعداد دليل تدريبي موحد ومعتمد لجميع العاملين المشاركين في تقديم هذه الخدمات، وخلق بيئة إيجابية داعمة للفتيات والفتيان لتنمية مهاراتهم والحصول على الخدمات وخلق مجتمع متفاهم ومزدهر.