نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفارة ألمانيا بالقاهرة: بلادنا قدمت 211 مليون يورو مساعدات لغزة منذ بدء الحرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت سفارة ألمانيا في القاهرة عن المساعدات الإنسانية التي تقدمها بلادها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لسكان غزة والضفة الغربية.

وقالت السفارة في بيان صحفي، حصلت دوت الخليج على نسخة منه، إن الحكومة الألمانية منذ أكتوبر 2023 قامت بمضاعفة قيمة المساعدات الإنسانية للمواطنين المدنيين في غزة بنحو 140 مليون يورو ليصل إجمالي قيمة المساعدات إلى 211 مليون يورو.

ووفق البيان فبذلك تبقى ألمانيا حتى في ظل الأزمة أكبر مانح للمساعدات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، حيث أوضح أن مساعي ألمانيا مبنية على ثلاث ركائز وهي أولا، دبلوماسية الإغاثة الإنسانية المكثفة من أجل توفير الشروط اللازمة لتقديم المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومتواصل للمواطنين المدنيين في غزة، ثانيا، الخدمات الشاملة المتعلقة بالمساعدات الإنسانية عن طريق الأمم المتحدة والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وثالثا، الدعم الثنائي في المنطقة.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك: "لأن حياة كل إنسان متساوية في قيمتها، فسوف ندافع عن حياة كل إنسان، ولذلك، تم تعيين الدبلوماسية المخضرمة دايكة بوتسل مبعوثة خاصة للمساعدات الإنسانية في الشرق الأدنى والأوسط، حيث يدخل عمل المبعوثة الخاصة ضمن المساعي الدولية الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية عن المواطنين المدنيين في غزة".

وأضافت أن المبعوثة الخاصة تتبع دبلوماسية ثابتة للإغاثة الإنسانية تشمل زيارات كثيفة إلى المنطقة، فقد قامت منذ أكتوبر 2023 بزيارات عدة إلى مصر والأراضي الفلسطينية وإسرائيل والأردن، كما سافرت إلى لبنان وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة بهدف الدفع قدما بالمساعدات الإنسانية الملحة واللازمة لقطاع غزة وذلك بالتواصل والتعاون مع الأطراف ذات الصلة ومنظمات الأمم المتحدة.

وتابعت أنه كان من المحاور الأساسية التي تناولتها مسائل تخص الإمداد بالمساعدات بشكل أفضل واستخدام معابر أخرى وأيضا الإمداد بالوقود، وبدء حوار مع الشركاء في المنطقة حول مستقبل غزة ووضع الشريط الساحلي في إطار حل سلمي للطرفين.

وقال البيان إن إن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة تتفاقم في أشد الظروف صعوبة، ولذلك، فإنه من الضروري للغاية أن يتم دعم الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الإنسانية الدولية بشكل جوهري كي تتمكن من تقديم المساعدات بشكل منسق وملائم للاحتياجات في غزة.

وتابع: لقد أثبت هذا المبدأ جدواه، فبفضل الزيادة السريعة للأموال اللازمة للدعم، أصبح من الممكن في بداية الهدنة الإنسانية تجهيز كميات كبيرة من المستلزمات الإغاثية وعلى رأسها المواد الغذائية وإدخالها على وجه السرعة إلى قطاع غزة.

وأردف: تدعم وزارة الخارجية الألمانية تدابير المساعدات الإنسانية في غزة وأيضا في الضفة الغربية بناء على خطة الإغاثة التي وضعتها الأمم المتحدة ونداء الاستجابة العاجل من أجل غزة.

وقال البيان الصادر عن سفارة برلين بالقاهرة إن ألمانيا تدعم المساعي الدولية من خلال مساهمات فردية محددة وتعاونات ثنائية، متابعا: "نوفر لمصر 2 مليون يورو، وللأردن 0.4 مليون يورو، لتوفير الأجهزة الطبية والمواد الطبية المطلوبة مثلا لرعاية المرضى من غزة.

وأضاف: تحصل مصر أيضا على حاضنات وأجهزة تنفس خاصة بالرضع ويتم نقلها عبر رحلات خاصة بالطائرات قامت بها القوات المسلحة الألمانية.