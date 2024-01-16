العالم اليوم - السقوط الثاني لعرب أفريقيا.. خسارة مفاجئة لتونس أمام ناميبيا

انتم الان تتابعون خبر السقوط الثاني لعرب أفريقيا.. خسارة مفاجئة لتونس أمام ناميبيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 يناير 2024 09:24 مساءً - مُنيت تونس بخسارة صادمة أمام ناميبيا 0-1على ملعب أمادو غون كوليبالي في كورهوغو، الثلاثاء، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم في كوت ديفوار.

وترجمت ناميبيا أفضليتها الكبيرة خلال شوطي اللقاء بهدف متأخر سجّله لاعب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي ديون هوتو (89)، محققاً الفوز الأول للمنتخب المعروف باسم "المحاربون الشجعان".

وفي مباراة ثانية، بدأ منتخب بوركينا فاسو مشواره في بفوز قاتل على نظيره الموريتاني 1-0 من ركلة جزاء على ملعب السلام في بواكيه، وذلك في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.

وجاء الهدف في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء نفذها برتران تراوريه الذي وضع بلاده في الصدارة بثلاث نقاط، بفارق نقطتين عن كل من الجزائر وأنغولا اللتين تعادلتا الإثنين 1-1.

وهذه الخسارة السادسة في سبع مباريات للمنتخب الموريتاني في ثالث مشاركة توالياً في العرس القاري، سجل خلالها هدفا يتيما في مرمى مالي خلال الهزيمة 1-4 عام 2019.

ويلتقي المنتخب الموريتاني في الجولة الثانية مع أنغولا السبت المقبل، فيما تجمع قمة المجموعة بين بوركينا فاسو والجزائر في اليوم ذاته.