نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدفاع العراقي للحدث: أفشلنا هجمات عدة على إقليم كردستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال زير الدفاع العراقي، اليوم الأربعاء، إن بلاده أفشلت هجمات عدة على إقليم كردستان، وفقا لقناة الحدث.

وتعرضت مدينة أربيل، لهجوم واسع النطاق بصواريخ وطائرات مسيرة ما أدى إلى وقوع انفجارات قوية بمناطق مختلفة من المدينة.

وأشارت نقلا عن مصدر أمني في أربيل إلى أن الهجمات استهدفت القنصلية الأمريكية ومطار أربيل الذي تتواجد فيه قوات التحالف الدولي حيث تم توجيه 5 صواريخ ومسيرات من جهات مختلفة.

وأكد أن تلك الهجمات "أصابت أهدافها.

وحسب المصدر الأمني فإن "نوع الهجوم مختلف عما سبقه، ونفذ بعدة مسيرات وصواريخ باليستية بعيدة المدى.