‏وزير الدفاع العراقي يلوّح في تصريحات للحدث بتعليق الاتفاقية الأمنية مع إيران

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أحمد جودة - القاهرة - لوح ‏وزير الدفاع العراقي، اليوم الأربعاء، في تصريحات لقناة الحدث، بتعليق الاتفاقية الأمنية مع إيران.

وتعرضت مدينة أربيل، لهجوم واسع النطاق بصواريخ وطائرات مسيرة ما أدى إلى وقوع انفجارات قوية بمناطق مختلفة من المدينة.

وأشارت نقلا عن مصدر أمني في أربيل إلى أن الهجمات استهدفت القنصلية الأمريكية ومطار أربيل الذي تتواجد فيه قوات التحالف الدولي حيث تم توجيه 5 صواريخ ومسيرات من جهات مختلفة.

وأكد أن تلك الهجمات "أصابت أهدافها.

وحسب المصدر الأمني فإن "نوع الهجوم مختلف عما سبقه، ونفذ بعدة مسيرات وصواريخ باليستية بعيدة المدى.