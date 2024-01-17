العالم اليوم - رئيس مجلس الوزراء الكويتي يحدد أولويات الحكومة الجديدة

انتم الان تتابعون خبر رئيس مجلس الوزراء الكويتي يحدد أولويات الحكومة الجديدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 يناير 2024 12:24 مساءً - أكد الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الأربعاء، في كتاب تشكيل الوزارة الجديدة، أن هذه المرحلة تتطلب المزيد من العمل الجاد والإنجاز الحقيقي من أجل تحقيق تطلعات وأماني المواطنين الكويتيين.