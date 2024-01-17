العالم اليوم - رئيس مجلس الوزراء الكويتي يحدد أولويات الحكومة الجديدة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 يناير 2024 12:24 مساءً - أكد الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الأربعاء، في كتاب تشكيل الوزارة الجديدة، أن هذه المرحلة تتطلب المزيد من العمل الجاد والإنجاز الحقيقي من أجل تحقيق تطلعات وأماني المواطنين الكويتيين.
وجاء في كتاب تشكيل الوزارة الجديدة:
- حضرة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.. تلقيت بيد العرفان والتقدير أمركم الصادر بتاريخ 4 يناير 2024، بتعييني رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفي بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة لنتولى معا حمل الأمانة العظيمة والمسؤولية الثقيلة في مرحلة جديدة من تاريخ الكويت الحبيبة تموج بالتحديات والتطلعات، وتتطلب المزيد والمزيد من العمل الجاد والإنجاز الحقيقي من أجل وطننا الغالي وتحقيق تطلعات وأماني مواطنيه.
- تنفيذا لأمركم بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة الذين سيشاركونني بكل عزم وجهد أداء المسؤولية الوطنية التي كلفنا بها، واضعين نصب أعيننا أن نكون عند حسن ظنكم، على مواجهة التحديات والمعوقات وتجاوزها لتحقيق الغايات المنشودة في سبيل رفعة الكويت وازدهارها، فإنه يشرفني أن أرفع لكم أسماء الأخوة - الذين قبلوا مشكورين وفق مسؤولية المناصب الوزارية المرشح كل منهم لتوليها، فإن حاز هذا الترشيح قبولا لديكم، تفضلتم وأصدرتم المرسوم اللازم لتشكيل الوزارة على النحو التالي:
1 - فهد يوسف سعود الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية بالوكالة.
2 - د. عماد محمد عبدالعزيز العتيقي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط.
3 - عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيرا للإعلام والثقافة.
4 - د. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيرا للصحة.
5 - فراس سعود المالك الصباح وزيرا للشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة.
6 - د. أنور علي عبدالله المضف وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
7 - د. سالم فلاح مبارك الحجرف وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان.
8 - داود سليمان عبدالرسول معرفي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الشباب ووزير دولة لشؤون الاتصالات.
9 - د. عادل محمد عبدالله العدواني وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
10 - عبدالله حمد عبدالله الجوعان وزيرا للتجارة والصناعة.
11 - عبدالله علي عبدالله اليحيا وزيرا للخارجية.
12 - فيصل سعيد نافل الغريب وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.
13 - د .نورة محمد خالد المشعان وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية.
وتابع الشيخ محمد صباح السالم الصباح: "نعاهد الله سبحانه أولا ثم سموكم وأهل الكويت الحبيبة بالعمل الدؤوب وبذل الغالي والنفيس لتنفيذ توجيهاتكم السديدة والنصائح الحكيمة ولتنفيذ ما يتطلبه الإصلاح المنشود في شتى مجالات الحياة لاستشراف الغد المشرق والمزدهر لوطننا الحبيب".
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر رئيس مجلس الوزراء الكويتي يحدد أولويات الحكومة الجديدة .. في رعاية الله وحفظة