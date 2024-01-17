العالم اليوم - رياح النمو الصيني تضغط على أسهم السلع الفاخرة في أوروبا

انتم الان تتابعون خبر رياح النمو الصيني تضغط على أسهم السلع الفاخرة في أوروبا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 يناير 2024 01:26 مساءً - بدأت الأسهم الأوروبية جلسة تداول الأربعاء على انخفاض حاد بعدما قللت تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي من توقعات خفض أسعار الفائدة، كما أثرت البيانات الاقتصادية الصينية التي جاء أقل من المتوقع على معنويات الأسواق.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.2 بالمئة بحلول الساعة 0814بتوقيت غرينتش، مسجلا أدنى مستوياته في أكثر من شهر.

وقالت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، في أحدث تصريح يصدر عن صناع السياسات، إن البنك في طريقه الصحيح لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف عند اثنين بالمئة، في حين قال رئيس البنك المركزي الهولندي كلاس كنوت إن الأسواق تتعجل في رهاناتها على خفض أسعار الفائدة.

وأجل المتعاملون توقعات خفض أسعار الفائدة 150 نقطة أساس إلى أبريل من مارس.

وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات أن معدل النمو الاقتصادي الصيني في الربع الأخير من العام الماضي جاء أقل من توقعات السوق، مما زاد من العزوف عن المخاطرة في شراء الأسهم.

وانخفضت أسهم "LVMH" (إل.في.إم.إتش) وكرينغ للسلع الفاخرة المنكشفان على السوق الصينية بنسبة 1.6 و2.0 بالمئة على التوالي.

ومن بين الأسهم الرئيسية الأخرى التي شهدت تحركات كبيرة، ارتفع سهم وورلد لاين 2.6 بالمئة بعد أن ذكرت رويترز أن مجموعة المدفوعات تراجع خيارات لطمأنة المساهمين وتجنب عملية استحواذ.