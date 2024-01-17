العالم اليوم - مسؤول فلسطيني: إعادة إعمار غزة قد تتطلب 15 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 يناير 2024 10:25 مساءً - قال محمد مصطفى، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني،الأربعاء، إن إعادة بناء الوحدات السكنية في غزة ستتطلب ما لا يقل عن 15 مليار دولار، وذلك بعد أن أدت الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة حماس إلى تسوية مساحات واسعة من القطاع بالأرض.

وأضاف خلال حديثه في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن القيادة الفلسطينية ستركز، على المدى القصير، على المساعدات الإنسانية بما في ذلك الأغذية والمياه، لكن التركيز سيتحول في نهاية المطاف إلى إعادة الإعمار.

وأدت الحرب إلى نزوح أغلب سكان القطاع وعددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، ونزح بعضهم عدة مرات، وأحدثت أزمة إنسانية مع تناقص الأغذية والوقود والمستلزمات الطبية.

وقال مصطفى "إذا استمرت الحرب في قطاع غزة، فمن المرجح أن يودي الجوع بحياة أشخاص أكثر ممن قد يُقتلون في الحرب".

وأفاد بأن الخطوات الأولى ينبغي أن تتمثل في إعادة الأغذية والأدوية والمياه والكهرباء إلى القطاع المحاصر.

ودمرت حرب إسرائيل في غزة، التي تلت هجوم حماس في السابع من أكتوبر، مناطق كبيرة من القطاع الفلسطيني، وتسببت في مقتل 24 ألفا وإصابة ما يقارب 61 ألفا، حسبما يقول مسؤولون صحيون في القطاع الذي تديره حماس.