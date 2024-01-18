العالم اليوم - روسيا تؤكد.. قادرون على تخطي اقتصاد اليابان في غضون 4 سنوات

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 يناير 2024 10:25 صباحاً - صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بناءً على نتائج العام السابق قد يتجاوز 3.5 بالمئة.

وقال بوتين، في اجتماع حكومي، إنه في الليلة السابقة ناقش الوضع الاقتصادي مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين.

وأضاف: أن رئيس الوزراء الروسي "يعتقد أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد الذي نتحدث عنه الآن يبلغ 3.5 بالمئة، وفي الواقع، مع حسابات أكثر دقة، قد يتبين أنه أعلى قليلاً"، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (تاس) الروسية.

وأوضح أن نمو الناتج المحلي الإجمالي مدفوع في الغالب بالطلب المحلي الاستهلاكي والاستثماري؛ بالإضافة إلى ذلك "أظهر الإنتاج الصناعي والبناء والزراعة والسياحة أداءً جيدًا".

لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر من خطر التضخم، وقال إن نمو التضخم السنوي بنسبة 7.4 بالمئة يعد تحديا للاقتصاد المحلي.

"توجد تحديات، التضخم يبلغ 7.4 بالمئة، وآمل حقا أن نتمكن من حل هذه المشكلة من خلال الجهود المشتركة بمشاركة بنك روسيا (البنك المركزي الروسي)"، بحسب تصريحات الرئيس الروسي.

وفيما يلي أبرز تصريحات بوتين في الاجتماع الحكومي:

بلغ نمو الأجور الحقيقية نسبة 7.7 بالمئة على مدى عشرة أشهر.

الاقتصاد الروسي قد يسجل نموا في العام الماضي أعلى من مستوى 3.5 بالمئة.

البنك الدولي صنف الاقتصاد الروسي في المرتبة الخامسة عالميا من حيث القوة الشرائية.

وفي وقت سابق أشاد بوتين بأداء الاقتصاد الوطني في ظل العقوبات الغربية المفروضة على البلاد، وقال إن روسيا تجاوزت ألمانيا وأصبحت الاقتصاد الأول في أوروبا والخامس على مستوى العالم (من حيث معدل النمو).

قادرون على تجاوز اقتصاد اليابان في 4 سنوات

وفي سياق متصل، أكد وزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم ريشيتنيكوف، أن روسيا قادرة تماما على تجاوز الاقتصاد الياباني في غضون 3 - 4 سنوات بشرط الحفاظ على نمو سنوي لا يقل عن 2 بالمئة.

وجاءت تصريحات الوزير الروسي خلال اجتماع حكومي عقد الأربعاء برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث الشؤون الاقتصادية.

وتابع ريشيتنيكوف، قائلا: "الاقتصاد الروسي تفوق على الاقتصاد الألماني في العام 2021، من حيث تصنيف الاقتصادات بحسب تعادل القوة الشرائية، وعزز الاقتصاد الروسي هذا التفوق في 2022، والآن أمامنا الاقتصاد الياباني، وإذا ظل الفارق في معدلات النمو قائما، ونما الاقتصاد الياباني بأقل من 1 بالمئة، فيما حافظنا على معدل نمو عند 2 بالمئة فعلى المدى المتوسط في غضون 3 - 4 سنوات سنكون قادرين على تجاوز الاقتصاد الياباني".

تقارب روسيا - إيراني

من ناحية أخرى، قال مساعد الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين، إن روسيا وإيران حققتا تقدمًا في تطوير نظام الدفع للمعاملات الاقتصادية الخارجية.

وأضاف أوريشكين - وفقًا لما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - : "لدينا علاقات مع إيران على مختلف المستويات، بما في ذلك الاقتصاد، لقد أحرزنا تقدمًا في إنشاء نظام دفع بين روسيا وإيران للمعاملات الاقتصادية الخارجية. يمكنك أن تتعلم شيئًا من أي بلد تقريبًا بخاصة الأذكياء على سبيل المثال، إيران تهمنا بعدة طرق".

وفي مايو 2022، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن موسكو وطهران اتفقتا على التحول إلى أعلى مستوى ممكن من التسويات المتبادلة بالعملات الوطنية، مضيفًا أن البلدين يناقشان ربط نظامي الدفع مير وشتاب (نظام الدفع الإيراني)، وكذلك عمل الأنظمة الوطنية لنقل الرسائل المالية.