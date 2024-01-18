نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحوثي: إسرائيل ارتكبت خلال 104 أيام أكثر من 2000 مجزرة وإبادة جماعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال عبد الملك الحوثي في كلمة له اليوم الخميس، إن إسرائيل ارتكبت خلال 104 أيام أكثر من 2000 مجزرة وجريمة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وفيما يلي ملخص لأهم ما جاء في كلمة الحوثي: