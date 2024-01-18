جيش الاحتلال: عثرنا على جثث 21 محتجزا إسرائيليا في خان يونس الليلة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 يناير 2024 09:35 مساءً - أعلن جيش الاحتلال، العثور على جثث 21 محتجزا إسرائيليا في خان يونس الليلة الماضية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن شروطه واضحة فيما يخص ما بعد الحرب وتشمل تصفية حركة حماس وإنشاء إدارة مدنية لا تدعو للقضاء على إسرائيل.

وأضاف نتنياهو، في تصريحات عرضتها قناة القاهرة الإخبارية: "الصراع ليس على وجود دولة فلسطينية بل على وجود إسرائيل، وسنسعى بالتدريج لتغيير من يحكم قطاع غزة".

وتابع: "الحرب ستتواصل في كل الجبهات حتى تحقيق الأهداف التي وضعناها، ونحن حققنا جزئيا بعض الأهداف المتعلقة بالحرب ولدي التزام كامل بإنهاء المهمة وعدم التوقف قبل ذلك".