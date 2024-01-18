البيت الأبيض: لن يتم احتلال غزة ونعمل على حل الدولتين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 يناير 2024 09:35 مساءً - أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أنه ستكون هناك غزة ما بعد الصراع ولن يعاد احتلال القطاع؛ حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

وأكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتوقف عن العمل نحو تحقيق حل الدولتين.

وجهنا ضربات للحوثيين

وأوضح البيت الأبيض أنه تم تنفيذ اليوم ضربة على مجموعة من صواريخ الحوثيين كانت جاهزة للإطلاق في جنوب البحر الأحمر، مؤكدًا أن واشنطن لا تريد صراعًا مع الحوثيين لكن علينا أن نكون قادرين على الدفاع عن أنفسنا.

وأشار البيت الأبيض إلى أن هجوم إيران مثال آخر على سلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة.