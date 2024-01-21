العالم اليوم - الرئيس الصربي يعد باستثمارات ضخمة لبلاده بحلول 2027

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 يناير 2024 11:20 صباحاً - وعد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، السبت، بجذب استثمارات بالمليارات لبلاده بحلول عام 2027، بعد شهر على فوزه في انتخابات تطعن بها المعارضة التي لجأت إلى المحكمة الدستورية.

وقال فوتشيتش في خطاب استمر نحو ساعتين عبر التلفزيون الحكومي "لقد عملنا أشهرا لتطوير هذه الخطة التي تحدد ما سنفعله من أجل صربيا على مدى السنوات الأربع المقبلة".

وأوضح فوتشيتش أنه لتحقيق هذه الطموحات، ستحتاج صربيا إلى "الحفاظ على السلام" وبعث رسالة واضحة بأنها "لا تزال على طريقها الأوروبي" بهدف الانضمام في نهاية المطاف إلى الاتحاد الأوروبي.

وتشمل هذه الخطة المسماة "القفزة إلى المستقبل 2027"، استثمارات في البنية التحتية وبناء مئات الكيلومترات من الطرق السريعة والسكك الحديد والمدارس ودور الحضانة والمستشفيات والمناجم.

كما تضم الخطة التي لم يحدد طريقة لتمويلها، مشاريع سبق الإعلان عنها في الماضي، بينها محطة للحافلات في بلغراد ومستشفى جديد للأطفال.

وتطعن المعارضة الصربية في نتائج انتخابات 17 ديسمبر التي فاز بها الحزب الحاكم، وتقدمت بطلب أمام المحكمة الدستورية الخميس لإلغاء النتيجة، بحسب ما قال مسؤول معارض لوكالة فرانس برس.

وتتحدث المعارضة عن حصول عمليات تزوير وشراء أصوات.