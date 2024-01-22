العالم اليوم - وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نوقف إطلاق النار على حدود لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 يناير 2024 05:32 مساءً - أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الإثنين، أن الجيش الإسرائيلي لن يوقف إطلاق النار على حدود لبنان.

وخلال لقائه مع نظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، قال غالانت: "حتى لو قام حزب الله بوقف إطلاق النيران من طرف واحد، فنحن لن نوقف الأعمال العسكرية ضده".

وأضاف: "لأننا نريد الوصول إلى وضع أمني على الحدود الشمالية يسمح بعودة سكان المناطق الحدودية إلى بيوتهم".

وتابع: "إسرائيل تفضل إنهاء الصراع مع حزب الله من خلال التوصل إلى حل سياسي، لكننا نستعد لخلق وضع آمن لعودة السكان، وذلك بالوسائل العسكرية أيضا".

وأوضح أن "الحرب في الشمال ستكون صعبة بالنسبة لإسرائيل، ولكنها مدمرة بالنسبة لحزب الله ولبنان".

ومن خلال تصريحه، هذا يكون غالانت قد رفض ما قيل إنها مبادرة لعدد من ضباط الجيش الإسرائيلي، تقضي بوقف إطلاق النار على حدود لبنان.

وقدم ضباط إسرائيليون مقترحا يقضي بفرض وقف إطلاق النار في على جبهة لبنان لمدة يومين، وفي حال انتهاكه يتم استهداف جنوب لبنان بهجوم قوي، وفق مصادر إسرائيلية لصحيفة "يديعوت أحرونوت".