العالم اليوم - بريطانيا ستفرض عقوبات جديدة تستهدف تمويل الحوثيين

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 يناير 2024 04:26 مساءً - قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الثلاثاء، إن بلاده تعتزم الإعلان خلال الأيام القادمة، عن عقوبات جديدة تستهدف التمويل المقدم للحوثيين لشن هجمات على السفن في البحر الأحمر.

وشنت قوات أميركية وبريطانية، هجمات جديدة في اليمن الاثنين، وضربت موقع تخزين تحت الأرض تابعا للحوثيين، بالإضافة إلى قدرات صاروخية ومراقبة تستخدمها الجماعة المتحالفة مع إيران.

وقال سوناك للبرلمان، "سنستخدم أقوى الوسائل المتاحة لدينا لقطع الموارد المالية التي يعتمد عليها الحوثيون في تمويل هذه الهجمات".

وأضاف "نعمل عن كثب مع الولايات المتحدة ونعتزم الإعلان خلال الأيام القادمة عن عقوبات جديدة".

وتابع أن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، سيزور الشرق الأوسط هذا الأسبوع.