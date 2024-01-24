لابيد: لم تكن هذه الدولة حزينة مثل اليوم ولا أدري كيف وصلنا إلى هذا الحال

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أحمد جودة - القاهرة - قال زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد، إن الكنيست والحكومة هما سبب المشكلة، مشيرا إلى أن "هذه الدولة لم تكن حزينة مثل اليوم ولا أدري كيف وصلنا إلى هذا الحال".

وخلال الجلسة العامة للكنيست، لفت لابيد إلى "أننا اجتمعنا هنا للاحتفال بعيد ميلاد الكنيست الـ75، لكن هل ترى أي شخص آخر يحتفل في البلاد؟ ماذا علينا أن نحتفل الآن؟"، مشددا على أن "النظام السياسي اليوم ليس هو الحل، بل هو المشكلة. الكنيست والحكومة ليسا الحل، بل هما المشكلة".

واعتبر أنه "لقد حان الوقت لكي نسأل أنفسنا كيف وصلنا إلى وضع يشعر فيه مواطنو إسرائيل أنهم فقدوا السيطرة على حياتهم ولا أحد يعتني بهم"، مضيفا: "علينا أن نقول لهم بصوت عال وواضح في المرحلة الأولى سنعيد المختطفين، لأن هذا هو الهدف الأكثر إلحاحا. في المرحلة الثانية سيتم القضاء على حماس، ليس فقط بسبب قوتنا العسكرية، ولكن أيضا لأننا قررنا وحددنا الآلية التي ينبغي أن تحل محلها. لأننا لا نملك تكتيكا فحسب، بل استراتيجية أيضا".