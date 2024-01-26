نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيش الاحتلال يقتحم مخيم قلنديا ويضيق على المصلين في المسجد الأقصى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة روسيا اليوم، اليوم الجمعة، بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم قلنديا شمال القدس، فيما شددت الإجراءات في القدس وضيقت على المصلين في المجلس الأقصى.

وأظهرت مقاطع مصورة، دخول القوات الراجلة والآليات إلى قلنديا، فيما نشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع فيديو قالت إنها "تظهر هروب القوات الإسرائيلية بعد تعرضهم لإطلاق نار خلال الانسحاب من مخيم قلنديا بالقدس المحتلة صباح اليوم".

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيا خلال اقتحامها مخيم قلنديا.