العالم اليوم - إصابة سفينة تجارية بـ"صاروخ" قبالة السواحل اليمنية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 يناير 2024 09:24 مساءً - أفادت وكالة "أمبري" البريطانية للأمن البحري الجمعة، بأن "صاروخاً" أصاب سفينة تجارية قبالة سواحل عدن في اليمن.

وأوضحت "أمبري" أن الحادث وقع على بعد ميل بحري إلى جنوب شرق عدن في اليمن، وأدى إلى إصابة "سفينة تجارية بصاروخ أدى إلى نشوب حريق"، مشيرة إلى "الإبلاغ عن سلامة الطاقم".

من جانبها، قالت جماعة الحوثي إنها إنها نفذت عملية استهدفت ناقلة النفط البريطانية مارلين لواندا في خليج عدن "بعدد من الصواريخِ البحرية المناسبة وكانت الإصابة مباشرة ما أدى إلى احتراقها".