العالم اليوم - تبادل لإطلاق النار بين ناقلة بضائع وزورق قرب صلالة بعمان

انتم الان تتابعون خبر تبادل لإطلاق النار بين ناقلة بضائع وزورق قرب صلالة بعمان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 يناير 2024 12:24 مساءً - قالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، السبت، إن فريقا أمنيا على متن ناقلة بضائع سائبة تبادل إطلاق النار مع مسلحين على متن زورق صغير، على بعد 700 ميل بحري جنوب شرقي صلالة بسلطنة عمان.

وقالت أمبري، في بيان: "اقترب الزورق لمسافة 300 متر قبل أن يعود نحو السفينة التي جاء منها"، مضيفة أن الطاقم والسفينة في أمان.

وأطلق مسلحو حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران موجات من الصواريخ والطائرات المسيرة المحملة بمواد متفجرة على السفن منذ 19 نوفمبر الماضي، ردا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وعلقت بعض شركات الشحن عمليات العبور من البحر الأحمر واتخذت رحلات أطول بكثير وأعلى تكلفة حول إفريقيا.

وشنت الطائرات الحربية والسفن والغواصات الأميركية والبريطانية عشرات الغارات الجوية ردا على ذلك في شتى أنحاء اليمن مستهدفة قوات الحوثيين.