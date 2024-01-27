العالم اليوم - تشافي يعلن رحيله عن برشلونة في هذا التاريخ

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 يناير 2024 11:23 مساءً - أعلن مدرب برشلونة ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم تشافي هرنانديز السبت أنه سيترك منصبه في يونيو المقبل، وذلك عقب السقوط المدوي أمام ضيفه فياريال 3-5 في المرحلة الثانية والعشرين.

وقال تشافي الذي ينتهي عقده مع النادي الكاتالوني عام 2025، في مؤتمر صحافي عقب المباراة: "في 30 يونيو سأترك النادي، إنه قرار اتخذته مع الرئيس خوان لابورتا ومع الجهاز الفني".

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