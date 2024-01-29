العالم اليوم - بنشوة عارمة.. الجماهير الموريتانية تنتظر عبور الرأس الأخضر

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 يناير 2024 12:24 مساءً - بنشوة عارمة، يزاول محمد يحيى ولد سيدي عمله في دكانه الصغير وسط العاصمة نواكشوط، وأنظاره تتجه إلى ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي" بمدينة أبيدجان الإيفوارية، حيث يستضيف مساء الاثنين، موقعة موريتانيا والرأس الأخضر، في ثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا كوت دفوار 2024.

كغيره من الموريتانيين، يعيش ولد سيدي "حلما كرويا"، ونشوة لم يستفق منها بعد تجاوز دور المجموعات على حساب الجزائر، بطل نسخة 2019.

ويقول ولد سيدي لموقع دوت الخليج: "لاشيء يضاهي متعة المنافسة في الأدوار الإقصائية للكان، نحن الآن ضمن قائمة أفضل 16 منتخبا إفريقيا، ويمكننا تجاوز الرأس الأخضر بالعزيمة.

ويضيف، لم أتوقع أن نتجاوز الدور الأول، لكنني الآن رفعت من سقف طموحات وسنبلغ النهائي بإذن الله.

ويتابع التاجر الموريتاني، سأغلق دكاني قبل المباراة بساعتين من أجل الاستمتاع بهذه اللحظات الجميلة رفقة الجماهير."

طموحات عالية

التأهل من دور المجموعات وعلى حساب الجزائر، جعل الجماهير الموريتانية، تتطلع إلى الذهاب بعيدا في هذه البطولة، لمواصلة كتابة التاريخ.

فكرة القدم لم "تعد تعرف المستحيل، وبإمكان موريتانيا عبور الرأس الأخضر بكل بساطة"، بحسب بشار ولد ودو.

ويقول بشار لموقع دوت الخليج: "لدي يقين تام بأننا سنتجاوز دور ثمن نهائي، لأن المنتخب أصبح جاهزا نفسيا لخوض هذا النوع من التحدي، والجماهير أصبحت تتطلع إلى تحقيق الإنجازات التاريخية، وسنسحق الرأس الأخضر بثلاثية."

أما محمد ولد عبد الله يرى أن "نشوة تجاوز دور المجموعات، أنست الجماهير تحقيق ذلك الإنجاز، فـ"المرابطون" لم يسبق لهم أن حققوا أي فوز قبل هذه النسخة."

ويضيف لموقع دوت الخليج: "ما فعله المرابطون خلال هذه النسخة، يكفينا فخرا حتى لو لم نتجاوز الرأس الأخضر، فقد قدمنا أداء رائعا، وسجلنا أهدافا جميلة، وفرضنا على الجميع الاحترام، نطمح للمزيد، لكن الخسارة أمام الرأس الأخضر لن تنسينا ما حققنا خلال هذه النسخة."

من جهته أكد مدرب "المرابطون" أمير عبدو، "جاهزية المنتخب، لخوض المبارة، وتطلعه إلى تحقيق المزيد."

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أمس الأحد: "نعول كثيراً على دعم جماهيرنا وتشجيعهم لنا في الملعب، لكي نشرف الشعب الموريتاني ونواصل رحلتنا من خلال التأهل للدور ربع النهائي".

هبة جماهيرية وتحرك رسمي

بعد تأهل "المرابطون" إلى دور الثاني من البطولة، أطلق الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة لدعم وتشجيع المنتخب في هذه المرحلة الحاسمة.

وأعلنت الخطوط الجوية الموريتانية بهذا الخصوص، عن تنظيم رحلة تشجيعية خاصة مباشرة نواكشوط – أبيدجان – نواكشوط، بأسعار مخفضة، "لتمكين المشجعين من حضور مباراة ثمن النهائي التي تجمع موريتانيا مع فريق الرأس الأخضر.

كما أعربت عن استعدادها لتنظيم رحلات تشجيعية إضافية كلما تقدم الفريق في مشواره ضمن البطولة.

وقالت الاتحادية الموريتانية لكرة القدم، إنها ستتكفل بتوفير تذاكر المباراة، للمشجعين الذين سيصلون في الرحلة المذكورة، إضافة إلى نقلهم ذهابا وإيابا بين المطار والملعب.

وعلى مستوى التشجيع في موريتانيا، أعلنت الوزارة المعنية بالرياضة، توفير مناطق للمشجعين من أجل متابعة المباراة عبر شاشات عملاقة في ولايات نواكشوط الثلاث.

مشوار المنتخبين

رغم ثقة الموريتانيين في المنتخب، إلا أن القلق يتسرب في طموح الجماهير من مواجهة الرأس الأخضر التي قدمت أداء لافتا خلال هذه البطولة، حيث تأهل متصدرا مجموعته بسبع نقاط.

وفاز منتخب الرأس الأخضر، على غانا وموزمبيق، في حين تعادل مع مصر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وتشارك الرأس الأخضر للمرة الرابعة في تاريخها، ووصلت إلى دور الثاني للمرة الثانية.

وفي مشاركتها الثالثة على التوالي في هذه البطولة، خسرت موريتانيا مرتين أمام بوركينا فاسو وأنغولا، في حين حققت فوزها الأول في هذه البطولة والتارخي على الجزائر، في الجولة الأخيرة، لتتأهل بذلك إلى هذا الدور لأول مرة.