العالم اليوم - لهذا السبب.. الجيش الأميركي فشل في صد هجوم "البرج 22"

انتم الان تتابعون خبر لهذا السبب.. الجيش الأميركي فشل في صد هجوم "البرج 22" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 يناير 2024 08:20 مساءً - قال مسؤولون أميركيون، الاثنين، إن الولايات المتحدة فشلت في وقف هجوم المميت على موقع عسكري أميركي في الأردن، مستندين في ذلك على اقتراب مسيرة معادية من هدفها في نفس الوقت الذي كانت فيه طائرة أميركية بدون طيار عائدة أيضًا إلى القاعدة المستهدفة.

وأدى هجوم الطائرة المسيرة على "البرج 22" إلى مقتل ثلاثة من جنود القاعدة الأميركية وإصابة نحو أكثر من 20 شخصا.

ووفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال، فقد أدت عودة الطائرة الأميركية بدون طيار إلى بعض الارتباك حول ما إذا كانت الطائرة القادمة صديقة أم عدوة، كما خلص المسؤولون حتى الآن.

وقال مسؤولون أميركيون للصحيفة الأميركية واسعة الانتشار إن المسيرة أطلقت من العراق من قبل ميليشيا تدعمها طهران.

ويوم الاثنين، قال مسؤول عسكري أميركي إن الولايات المتحدة لم تعثر بعد على أدلة حتى الآن على أن إيران وجهت الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة عشرات آخرين.

ويشير هجوم يوم الأحد إلى تصعيد في الأعمال العدائية التي تزايدت منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر والحرب التي تلت ذلك في غزة.

من جانبه، تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بالرد على الهجوم.

واتهم بايدن ميليشيات تدعمها إيران تنشط في سوريا والعراق بتنفيذ الهجوم، مشيرا إلى أن فريقه مازال يجمع الحقائق.

كما تعهد بمواصلة محاربة الإرهاب، مشددا على أن واشنطن ستحاسب كل المسؤولين عن الاعتداء في الوقت وبالطريقة التي تختارهما.