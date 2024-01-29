نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرض عقوبة قاسية على الروسية كاميلا فالييفا نجمة التزحلق على الجليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت محكمة التحكيم الرياضية (كاس - CAS) حكما في قضية المتزلجة على الجليد، كاميلا فالييفا، قضى باستبعاد النجمة الروسية لمدة أربع سنوات، اعتبارا من 25 ديسمبر 2021.

وخضعت كاميلا فالييفا لاختبار المنشطات، وجاءت العينة إيجابية لعقار "تريميتازيدين" في ديسمبر 2021 خلال بطولة روسيا للتزحلق على الجليد، وتم الكشف ذلك بعد مسابقة الفريق ضمن أولمبياد 2022 في بكين، والتي حصل فيها المنتخب الروسي على المركز الأول.

وأعلنت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) في بيان بشأن قضية المتزلجة الروسية، أن قرار حرمان كاميلا فالييفا من الميدالية الذهبية لبطولة الفرق ضمن دورة الألعاب الأولمبية 2022 في بكين والبطولات اللاحقة بعد الاستبعاد سيتم اتخاذه من قبل المنظمات الرياضية ذات الصلة.

وأصبحت كاميلا فالييفا (17 عاما) مهددة بفقدان الجوائز التالية:

لقب بطلة روسيا – 2022

لقب بطلة أوروبا – 2022

ذهبية المرحلتين الأولى والثالثة من جائزة روسيا الكبرى لموسم (2022-2023)

الميدالية الذهبية لبطولة روسيا لمسابقة القفز - 2023

الميدالية الفضية لبطولة روسيا 2023

فضية نهائي جائزة روسيا الكبرى لموسم (2022-2023)

ذهبية المرحلة السادسة من جائزة روسيا الكبرى لموسم (2023-2024)

الميدالية البرونزية لبطولة روسيا – 2024

وفي هذا الصدد، ستصبح ألكسندرا تروسوفا بطلة لروسيا في عام 2022، وستكون الروسية آنا شيرباكوفا هي الفائزة بالبطولة الأوروبية.