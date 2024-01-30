نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 26751 قتيلا فضلا عن 65636 جريحا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 26751 قتيلا فضلا عن 65636 جريحا

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، آلاف الأطنان من القنابل المتفجرة التي أبادت مناطق كامل داخل المخيم، وأسقطت أكثر من 400 شهيد ومصاب جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني.

وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.

وقد أعلنت وسائل إعلامية، بدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المحملة بمواد طبية وأدوية ومستلزمات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وأسفر الهجوم عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

ووجهت حركة حماس، ضربة بـ100 صاروخ إلى بلدة سديروت.

وأعلنت كتـائب القسام، مقتل قائد كتيبة الاتصالات في جيش الاحتلا ل الإسرائيلي.