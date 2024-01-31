نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب وإداري ومدير مركز الأزمات.. من هو سفير فرنسا الجديد لدى القاهرة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت سفارة فرنسا في القاهرة إن السفير إريك شوفالييه، تولى مهامه الجديدة رسميا كسفير لدولة فرنسا في مصر.

ووفق بيان صادر عن السفارة بالقاهرة، فخلال مسيرته المهنية كطبيب، خدم السيد شوفالييه فرنسا في العديد من المنتديات الدولية قبل عمله بوزارة الخارجية حيث عمل مديرا لمركز الأزمات وسفيرا في العديد من العواصم العربية منها دمشق، الدوحة، بغداد.

ووصل السيد شوفالييه إلى القاهرة في 24 يناير 2024 متعهدًا بالعمل على ازدهار الشراكة الفرنسية-المصرية سيرًا على درب سابقيه.

وحصلت "دوت الخليج" على السيرة الذاتية لسفير فرنسا الجديد بالقاهرة إيريك شوفالييه، المولود في 5 أبريل 1960، والحاصل على دبلوم من معهد باريس للدراسات السياسية، ودكتوراه في الطب أطروحة في جامعة باريس، وأصبح مسؤول إداري في فرنسا.

المناصب التي شغلها:

2021: سفير مفوض فوق العادة في بغداد بالعراق.

2018 - 2021: مدير مركز الأزمات والدعم، وزارة أوروبا والشؤون الخارجية.

2014 - 2018: سفير مفوض فوق العادة في الدوحة.

2012 - 2014: مكلف بمهمة في الإدارة المركزية، إدارة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

2009 - 2012: وزير مفوض فوق العادة بدمشق في سوريا.

2008 - 2009: مدير العلاقات والإعلام، والمتحدث الرسمي لوزير الشؤون الخارجية والأوروبية الفرنسي.

2007 - 2008: مستشار خاص لوزير الشؤون الخارجية والأوروبية الفرنسي.

2006 -2007: مدير البعثات الدولية لأطباء العالم.

2006 - 2007: نائب المندوب الوزاري ثم المنسق الوطني في وزارة الشؤون الخارجية، التنسيق الفرنسي لما بعد كوارث التسونامي.

2002 - 2005: نائب المدير مكلف بمتابعة الأزمات الدولية في الأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني.

2001 - 2002: مستشار خاص لوزير الصحة الفرنسي.

1999 - 2001: مستشار خاص للسيد برنار كوشنير، بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو وبرشتينا.

1997 - 1999: مستشار فني لسكرتير الدولة لشؤون الصحة.

1996 - 1997: مندوب عام لمنظمة المساعدة الطبية الدولية غير الحكومية.

1995 - 1996: عضو في فريق إنشاء برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة الايدز، في جنيف، برنامج الأمم المتحدة المشترك حول فيروس الايدز.

1989 - 1995: مسؤول عن البرامج في المركز الدولي للطفولة، مستشار لمنظمة الصحة العالمية، اليونيسيف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي.

التكريم والاستحقاقات

حاصل على وسام جوقة الشرف برتبة ضابط.