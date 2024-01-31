العالم اليوم - مهمة خارج حدود العراق.. "تأهب" للقوات الأميركية يثير تكهنات

انتم الان تتابعون خبر مهمة خارج حدود العراق.. "تأهب" للقوات الأميركية يثير تكهنات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 يناير 2024 04:26 مساءً - أشارت وثائق حصل عليها موقع "إنترسبت" الإخباري الأميركي إلى أن القوات الجوية الأميركية في العراق تلقت أوامرا بالبقاء في حالة تأهب استعدادا لنشرها في حالة القيام بعملية برية أميركية دعما لإسرائيل في غزة.

وقال الموقع إن الوثائق لا تشير إلى أن التدخل العسكري البري الأميركي في الحرب وشيكا، ولكن يمكن اعتبارها أحدث إشارة على دعم أميركا لإسرائيل في أعقاب هجوم 7 أكتوبر.

ولم تستجب وزارة الدفاع الأميركية لطلب التعليق، لكن البيت الأبيض أكد في الماضي أن دعمه لإسرائيل في حرب غزة لن يشمل نشر قوات برية.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض: "لا توجد خطط أو نوايا لنشر قوات أميركية على الأرض في القتال في إسرائيل، ولكن كما قلنا أيضا، لدينا قدر كبير من المصالح في المنطقة".

وقال الموقع إنه بعد يومين من تصريحات كيربي، نشر البيت الأبيض عن غير قصد صورة للرئيس جو بايدن في إسرائيل وهو يقف إلى جانب أعضاء وحدات العمليات الخاصة الأميركية السرية، قبل أن يحذفها بسرعة.

وفي أواخر أكتوبر، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن أفراد العمليات الخاصة الأميركية كانوا في إسرائيل للمساعدة في جهود إنقاذ الرهائن.