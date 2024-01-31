نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس وزراء قطر: تأسيس مكتب حماس في الدوحة كان يتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثان، إن بلاده تدعم السلام فعليًا، وتدعم الشعب الفلسطيني ليعيش بكرامة.

وأضاف وزير الخارجية القطري في تصريحات لشبكة، NPR، نحن لا نؤيد حماس أو أي فصائل سياسية في فلسطين، وأن 55% من دعم قطر ذهب للضفة الغربية و45% ذهب إلى غزة وذهب مباشرة إلى الناس.

ولفت وزير الخارجية القطري، إلى أن مكتب حماس في الدوحة عند تأسيسه، كان يتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة وكان ذلك من أجل غرض محدد وقد خدم هذا الحضور هذا الغرض على مر السنين، لذلك فهو جزء من دورنا كوسطاء.

إساءة استخدام استضافة قطر لحماس ضدها بطرق عديدة

وتابع كلامه: لسوء الحظ، فقد تمت إساءة استخدام استضافة قطر لحماس ضدنا بطرق عديدة، إنهم يحاولون ممارسة لعبة اللوم ضد قطر وسوف يثني ذلك أي دولة أخرى عن تكثيف جهودها ولعب دور في استعادة السلام والاستقرار في منطقتنا.

وأوضح أن استئصال جماعة ليس له تعريف، فالتعريف هنا هو القتل، موضحا: نحن نرى ذلك وقد رأينا نتائج الحرب الآن أكثر من خمسة وعشرين ألف قتيل، ثلثاهم من الأطفال والنساء فهل هذا جزء من القضاء على حماس، إذا أردت أن تستبدل فكرة ما عليك سوى تقديم فكرة أفضل، والفكرة الأفضل هي الآفاق المستقبلية للفلسطينيين، إنها أفق سياسي، وهذا هو ما نسعى إليه جميعًا.