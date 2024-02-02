العالم اليوم - مكاسب وول ستريت تدعم مؤشر نيكي الياباني

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 فبراير 2024 10:21 صباحاً - حقق المؤشر نيكي الياباني مكاسب، الجمعة، إذ اقتفت أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق مكاسب سجلتها وول ستريت الليلة الماضية، غير أن الارتفاع كان محدودا في ظل ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية لاستقاء مؤشرات حول مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة.

وسجل نيكي زيادة 0.41 بالمئة إلى 36158.02 نقطة. وكان قد ارتفع بما يصل إلى 1.1 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

كما حقق المؤشر مكسبا أسبوعيا 1.14 بالمئة.

من المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الذي يحظى بمتابعة عن كثب في وقت لاحق من اليوم.

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.22 بالمئة إلى 2539.68 نقطة وسجل ارتفاعا أسبوعيا 1.68 بالمئة.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمبركية الرئيسية الثلاثة بشكل كبير الليلة الماضية، وكان المؤشر ناسداك الذي تمثل أسهم شركات التكنولوجيا ثقلا عليه هو الأكثر تقدما، إذ اتجهت أنظار المستثمرون إلى سلسلة من نتائج الأعمال الإيجابية.