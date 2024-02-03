نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء الهندي يشيد بموهبة فتاة مصرية خلال احتفالات سفارة الهند بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت احتفالية رفع العلم في مقر إقامة سفير نيودلهي "بيت الهند" بالقاهرة، بمناسبة العيد الخامس والسبعين لجمهورية الهند.

ووفقا لبيان صادر عن سفارة الهند بالقاهرة، فخلال الاحتفالية، أبدى الشباب المصريون حبهم للرقص والموسيقى الهندية من خلال عروض ساحرة قدموها.

وقامت سفارة الهند بالقاهرة بنشر تغريدات لبعض هذه العروض على منصة “إكس”، حيث انتشرت العديد من هذه التغريدات التي تعرض المواهب المصرية بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك في الهند.

وقام رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي بإعادة نشر إحدى تغريدات سفارة الهند بالقاهرة، حيث أشاد بالفتاة المصرية كريمان لأدائها الأغنية الوطنية "دش رانجيلا" خلال احتفالات عيد الجمهورية الخامس والسبعين التي نظمتها سفارة الهند.

وهنأ رئيس الوزراء مودي الفتاة المصرية كريمان على مجهودها قائلًا إن أداءها كان موسيقيًا وتمنى لها التوفيق في عروضها المستقبلية.

وكثيرا ما سلط رئيس الوزراء ناريندرا مودي الضوء على الأواصر الحضارية التاريخية والروابط الثقافية الوثيقة بين الهند ومصر، وأعرب عن تقديره للحب الذي يكنه المصريون للهند وللثقافة الهندية.

وخلال زيارة الدولة التي قام بها رئيس الوزراء الهندي إلى مصر في يونيو 2023، كانت هناك فتاة مصرية أخرى تدعى جنى في استقباله حيث غنت أغنية "يه دوستي هام ناهي تودينجي" (لن نفرط في هذه الصداقة أبدًا)، والتي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة في كلا البلدين.