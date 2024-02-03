نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير مصر لدى نيوزيلندا يقدم أوراق اعتماده للحاكم العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم السفير جورج عازر، سفير مصر لدى نيوزيلندا، أوراق اعتماده للسيدة سيندي كيرو الحاكم العام بمقر الحكومة النيوزيلندية في مدينة اوكلاند، وذلك خلال مراسم خاصة وفقا للعادات النيوزيلندية وتقاليد الماوري العريقة.

تضمنت المراسم قبول تحدي محاربي الماوري للتأكد من أن الضيف قد جاء بغرض السلام، ثم الترحيب بالسفير وأسرته، واستعراض حرس الشرف مع رفع العلم المصري، ثم التوجه للقاء الحاكم العام.

خلال اللقاء، ألقى السفير جورج عازر كلمة أمان الحاكم العام أشاد فيها بالعلاقات الثنائية الطيبة وتطرق إلى مختلف مجالات التعاون بين البلدين، كما اشار إلى الأهمية الخاصة التي يمثلها العام الجاري حيث يشهد مرور خمسين عاما على بداية العلاقات الدبلوماسية بين مصر ونيوزيلندا، مؤكدا علي اعتزامه بذل كل الجهود لتعزيز هذه العلاقات على كافة الاصعدة.

وبعد تسليم أوراق الاعتماد الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى الحاكم العام أعربت عن اعتزازها بالعلاقات بين مصر ونيوزيلندا، وتناولت عددا من مجالات التعاون المشترك، وطلبت نقل تحياتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أشادت بالجهود التي تبذلها مصر من اجل إحلال السلام وإيجاد تسوية للازمات الاقليمية والدولية.