حكومة كازاخستان تقدم استقالتها.. وتعيين رومان سكليار رئيسًا للوزراء بالإنابة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 فبراير 2024 04:36 مساءً - قدمت الحكومة في كازاخستان، اليوم الإثنين، استقالتها إلى رئيس الدولة قاسم جومارت توكاييف، الذي وافق بدوره على الاستقالة، وعين رومان سكليار رئيسًا للوزراء بالإنابة.

استقالة مفاجئة لحكومة كازاخستان

جاء ذلك، بحسب بيان أوردته الخدمة الصحفية لرئيس الدولة الكازاخستانية ، لكن البيان لم يكشف عن سبب استقالة الحكومة، فيما وصفت الاستقالة بـ المفاجئة.

وقرر الرئيس قبول استقالة حكومة جمهورية كازاخستان، وإسناد المهام المؤقتة لرئيس الوزراء إلى رومان سكليار رومان، وأعضاء الحكومة، مبينا بأن القرار جاء وفقا للمادة 70 من الدستور.

وينص قرار توكاييف على مواصلة الوزراء أداء واجباتهم حتى الموافقة على التشكيل الجديد للحكومة.

ويرأس حكومة كازاخستان المستقيلة أليخان سمايلوف منذ 11 يناير 2022، حيث لم يتم تحديد سبب الاستقالة المفاجئ.

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع حكومي موسع في السابع من فبراير الجاري في العاصمة أستانا، برئاسة توكاييف، لتلخيص نتائج التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجمهورية، وتحديد التكتيكات اللازمة لمزيد من الإجراءات في هذا الاتجاه.

وبدورها، ذكرت وكالة "كازينفورم" المحلية، أن حكومة سمايلوف واجهت انتقادات متكررة بعد مشاكل التدفئة واسعة النطاق في العام 2022، بالإضافة إلى تكرار وقوع حوادث في مناجم كبرى وحرائق أدت إلى مقتل العشرات من الأشخاص.