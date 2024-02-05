نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس النواب الليبي يعقد جلسة رسمية في مدينة بنغازي بحضور أعضاء من كافة الدوائر الانتخابية في ليبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، اليوم الاثنين، بأن مجلس النواب الليبي يعقد جلسة رسمية في مدينة بنغازي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد فوزي النويري، بحضور النائب الثاني مصباح دومه وعدد من أعضاء مجلس النواب من كافة الدوائر الانتخابية في ليبيا.

واشتكى سكان زليتن، البالغ عددهم 350 ألف نسمة، من انبعاث مياه جوفية بشكل كبير من أسفل منازلهم، وفي ساحات كثيرة بالمدينة، الأمر الذي دفع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى انتداب فريق خبراء إنجليزي لتشخيص أسباب الأزمة.