نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسئول ماليزي: نسعى للاستفادة من خبرات مصر في مجال السياحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت سفارة ماليزيا بالقاهرة وهيئة تطوير وتنشيط السياحة الماليزية مؤتمر بمناسبة زيارة وفد من الشركات السياحية الماليزية إلى مصر بهدف تنشيط السياحة بين البلدين.

وجاء الموتمر بحضور السفيرة رفيدة عبدالعزيز، القائم بأعمال السفير الماليزي في مصر، مدير هيئة تطوير وتنشيط السياحة الماليزية ورئيس الوفد الماليزي إلى مصر أحمد فيصل.

وقال أحمد فيصل، مدير هيئة تطوير وتنشيط السياحة الماليزية، خلال تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، إن بعثة هيئة السياحة الماليزية التى وصلت إلى مصر للمشاركة فى مؤتمر ترويج السياحة تسعى لدعم العلاقات السياحية بين مصر وماليزيا، مشيرا إلى تم تنظيم الحدث سابقا في هونج كونج وتايوان واليابان والكويت والبحرين.

وأضاف: نحن بالتأكيد سندعو الماليزيين لزيارة مصر، متابعا: اليوم دعونا 9 منظمات ماليزيا لزيارة مصر لتعريف الجانب المصري أكثر بقطاع السياحة والتسويق فى ماليزيا.

وأكد فيصل أنه منذ يناير إلى نوفمبر العام الماضى، استقبلت ماليزيا أكثر 70 مليون سائح، وهى زيادة بنحو 3 مليون عن العام الذى يسبقه، مشيرا إلى أن الدولة تطمح في الوصول إلى 80 مليون سائح هذا العام.

وأضاف أنه في العام الماضى استقبلت ماليزيا أكثر من 18 مليون و745 ألف زائر من مصر، متابعا: نحن نطمح لزيادة هذا العدد بنحو 40%عن العام الماضى.

وتابع: نحن نعمل على زيادة التعاون بين الجانبين المصرى والماليزي فى مجال السياحة، مؤكدا أن ماليزيا احتلت المرتبة الثامنة كدولة مسلمة صديقة على مستوى العالم، واحتلت المرتبة الأولى كدولة مسلمة صديقة للمرأة العام الماضي، والذي تم من خلال معايير متعددة عالمية متعارف عليها.

وأكد مدير هيئة تنشيط السياحة أن بلاده تسعى لتشجيع وتعزيز التبادل الثقافى والسياحى مع مصر، متابعا: لدينا فعاليات كثيرة نطمح من خلالها إلى تحقيق الدعم الحكومى بين الدوليين لها ونعمل على الاستفادة من خبرات مصر في هذا المجال.

وهدف المؤتمر، الذي عقدته هيئة تنشيط السياحة الماليزية وهيئة تطوير السياحي الماليزي بالشرق الأوسط والدول العربية، مع أصحاب شركات السياحة المصرية والماليزية، تحت عنوان “Salesmissian to Egypt”، وبرعاية سفارة ماليزيا بالقاهرة إلى بحث سبيل تعزيز التعاون بين ممثلي البلدين في مجال السياحة.

وشارك في الاحتفالية العديد من شركات السياحة الماليزية ونظرائهم المصريين، حيث شارك أيضا مدير التسويق بهيئة التطوير السياحي الماليزي، وأصحاب شركات السياحة الماليزية، وبعض أعضاء البعثة الدبلوماسية الماليزية في مصر.