نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر مصري مسؤول ينفي استهداف إسرائيل لشاحنة مساعدات مصرية بشمال غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نفى مصدر مصري مسؤول ينفي للقاهرة الإخبارية تقارير إعلامية إسرائيلية عن خطة تدرسها تل أبيب لنقل معبر رفح إلى المثلث الحدودي بمنطقة كرم أبو سالم على الحدود المصرية الإسرائيلية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به القناة.

ونفى المصدر تقارير إعلامية إسرائيلية عن مباحثات بين مصر وأمريكا وإسرائيل لنقل معبر رفح في مثلث الحدود ليصبح معبر كرم أبو سالم المعبر البديل.

أيضا، فقد نفي المصدر ما تردد عن استهداف إسرائيل لشاحنة مساعدات مصرية بشمال غزة.. ويوضح أن الشاحنة تابعة لوكالة أونروا.