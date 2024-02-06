العالم اليوم - بلينكن يلتقي السيسي لبحث مستجدات صفقة "رهائن غزة"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 فبراير 2024 12:24 مساءً - وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى القاهرة، الثلاثاء، للاجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فيما تعمل الولايات المتحدة على إحراز تقدم في التوصل لاتفاق تتوسط بشأنه مصر وقطر لإقرار هدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وغادر بلينكن الرياض، صباح الثلاثاء، ومن المرتقب أن يكون يومه ماراثونيا، إذ أنه يزور خلاله مصر وقطر قبل أن يتوجه إلى إسرائيل لمناقشة مفاوضات إطلاق سراح الرهائن والخطط ذات الصلة بغزة ما بعد الحرب وآفاق تطبيع العلاقات بين دول عربية وإسرائيل.

وتأتي جولة بلينكن الخامسة في المنطقة منذ أكتوبر في الوقت الذي تمضي فيه الولايات المتحدة قدما في حملتها للرد على الفصائل المتحالفة مع إيران، التي تشن هجمات وقتلت الشهر الماضي قوات أميركية في موقع عسكري في الأردن.

وترى واشنطن أن الهدنة المحتملة لإطلاق سراح الرهائن المتبقين الذين اختطفتهم حركة حماس في 7 أكتوبر ووقف القتال في غزة هي مفتاح للتقدم في التحديات الأخرى مثل حكم غزة بعد الحرب والطريق نحو إقامة دولة فلسطينية والتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والسعودية لتطبيع العلاقات.