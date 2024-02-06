العالم اليوم - منفذ هجوم إسطنبول.. ما قصة حزب التحرير الشعبي الثوري؟

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 فبراير 2024 12:24 مساءً - أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا أن حزب التحرير الشعبي الثوري اليساري يقف وراء عملية إطلاق النار، التي وقعت، الثلاثاء، أمام محكمة في إسطنبول.

وقال يرليكايا، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس": جرت اليوم محاولة هجوم إرهابي على نقطة تفتيش أمام البوابة C في محكمة تشاغليان.

تم تحييد المهاجمين "EY" و"PB"، وهما عضوان في حزب التحرير الشعبي الثوري اليساري .

. في الهجوم، أصيب 6 أشخاص، بينهم 3 شرطيين و3 مواطنين. ماذا نعرف عن حزب التحرير الشعبي الثوري اليساري؟ حسب الورقة التعريفية، المنشورة على موقع وزارة الخارجية التركية، بشأن هذا الحزب: DHKP-C هي منظمة إرهابية.

تم تصنيف حزب/جبهة التحرير الشعبي الثوري (DHKP/C) كمجموعة إرهابية من قبل تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

تشكل الحزب في الأصل في عام 1978 باسم Devrimci Sol، أو Dev Sol. لقد كان فصيلا منشقا عن حزب/جبهة تحرير الشعب التركي.

تمت إعادة تسميته باسم DHKP-C في عام 1994 بعد الاقتتال الداخلي بين الفصائل.

أيديولوجية الحزب ماركسية لينينية، ويهدف إلى الإطاحة بالدولة التركية من خلال العنف وإزالة الوجود الأميركي وحلف شمال الأطلسي في تركيا.

تكتيكات DHKP/C هي الهجمات المسلحة والاغتيالات والتفجيرات الانتحارية والقنابل المفخخة. أبرز هجمات DHKP/C في 1 فبراير 2013، هاجم انتحاري السفارة الأميركية في أنقرة، مما أسفر عن مقتل حارس أمن تركي، وإصابة ثلاثة آخرين.

في 31 مارس 2015، احتجز اثنان من أعضاء حزب التحرير الشعبي الثوري المدعي العام محمد سليم كيراز في محكمة إسطنبول كرهينة، ثم قتلاه في وقت لاحق.

في 10 أغسطس 2015، نفذ الحزب هجوما على القنصلية العامة الأميركية، لم يخلف أي إصابات.

كما وقع آخر هجوم لـDHKP/C في منتصف عام 2019 في أنقرة.

6 فبراير 2023، نفذ مسلحان (امرأة ورجل) عملية إطلاق نار أمام نقطة تفتيش في محكمة تشاغليان، مما خلف إصابة 6 أشخاص، قبل أن يتم تحييدهما.

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