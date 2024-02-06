العالم اليوم - غضب إيراني على "الحكم العربي" لمباراتهم مع قطر.. ماذا قالوا؟

انتم الان تتابعون خبر غضب إيراني على "الحكم العربي" لمباراتهم مع قطر.. ماذا قالوا؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 فبراير 2024 01:21 مساءً - أبدى أعضاء منتخب إيران، اعتراضهم الشديد، لتعيين حكم كويتي، لإدارة مباراة نصف نهائي كأس آسيا، التي سيخوضها منتخب بلادهم أمام قطر، مساء الأربعاء.

ووجه مدرب المنتخب الإيراني ولاعب آخر، تصريحات "نارية"، تجاه اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر، بسبب تعيين الحكم الكويتي أحمد العلي لإدارة مباراة إيران وقطر، وذلك ضمن المؤتمر الصحفي ظهر الثلاثاء.

وقال مدرب منتخب إيران، أمير قالنوي: "عليكم أن تسألوا الاتحاد الآسيوي نفسه، لماذا اختاروا حكما كويتيا عربيا لمباراة فريق عربي آخر، هو قطر، لا نتوقع سوى العدالة واللعب النظيف، ولكنني أسأل المسؤولين عن سبب اتخاذهم مثل هذا القرار فيما يتعلق بالمنتخب الإيراني".

ومن جهته، هاجم لاعب الوسط سعيد عزت اللهي نفس القرار: "أنا مستغرب من تعيين حكم كويتي عربي لإدارة مباراتنا أمام قطر".

وأبدى قالنوي وعزت اللهي تخوفهما من تعاطف الحكم الكويتي مع منتخب قطر خلال اللقاء المرتقب، والذي قد يحمل إيران لنهائي كأس آسيا، لأول مرة منذ قرابة 50 عاما.

الأرقام تفند المزاعم الإيرانية

يذكر أن أحمد العلي قدم أداء تحكيميا طيبا في البطولة، حيث أدار 3 مباريات حتى الآن، جمعت فلسطين والإمارات، ثم سلطنة عمان وقيرغستان، ثم البحرين واليابان. ولم تحقق المنتخبات العربية أي انتصار في المباريات التي أدارها حتى الآن.

كما يذكر أنه من أصل 5 مباريات خاضها منتخب إيران في البطولة، حكم لهم حكم عربي في اثنين منها، وفي كلاهما، حقق المنتخب الإيراني الانتصار. مباراة إيران وفلسطين أدارها الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم، ومباراة إيران وهونغ كونغ أدارها الحكم السوري حنا حطاب.

وسيحتضن استاد الثمامة في الدوحة، مساء الأربعاء، القمة المرتقبة بين قطر وإيران، في نصف نهائي العرس الآسيوي، على أن يواجه الفائز بينهما، الفائز في نصف النهائي الثاني، بين الأردن وكوريا الجنوبية.