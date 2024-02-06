وزير الخارجية الفرنسي يؤكد أهمية دور الجيش اللبناني في حفظ أمن واستقرار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 فبراير 2024 09:31 مساءً - أكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، أهمية دور الجيش في حفظ أمن لبنان واستقراره خلال الظروف الراهنة.

جاء ذلك خلال لقاء سيجورنيه مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون اليوم /الثلاثاء/ في مقر قيادة الجيش باليرزة بحضور مديرة شئون أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط في الإدارة المركزية لوزارة الخارجية الفرنسية آن جريو والسفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماجرو.

وتناول اللقاء بحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، فيما توجه قائد الجيش اللبناني بالشكر للسلطات الفرنسية على دعمها المتواصل للمؤسسة العسكرية.