العالم اليوم - سيارة في شهر.. تسلا تحقق أسوأ أداء منذ 2022 بهذه الدولة

انتم الان تتابعون خبر سيارة في شهر.. تسلا تحقق أسوأ أداء منذ 2022 بهذه الدولة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 فبراير 2024 03:24 مساءً - خلال شهر كامل، تمكنت شركة السيارات الكهربائية الأميركية الشهيرة "تسلا" من بيع سيارة واحدة فقط في كوريا الجنوبية.

وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" فإن مجموعة من الظروف غير المواتية قد أثرت سلباً على الطلب، بدءا من مخاوف تتعلق بالسلامة وصولاً إلى التكلفة وغياب البنية التحتية اللازمة لشحن السيارات الكهربائية.

وخلال يناير الماضي، باعت الشركة سيارة واحدة من طراز "واي" الرياضية متعددة الاستخدامات، لتسجل "تسلا" بذلك أسوأ شهر لها منذ يوليو 2022، وهو شهر لم تحقق فيه الشركة أية مبيعات على الإطلاق في كوريا الجنوبية.

وكشفت بيانات من شركة البحوث "كاريسيو" في كوريا الجنوبية أن مبيعات السيارات الكهربائية قد تراجعت بشكل عام لدى كافة شركات تصنيع السيارات وبنسبة تراجع بلغت نحو 80 بالمئة.

ووفق تقرير "بلومبرغ" فإن شركات تصنيع السيارات تواجه تراجعاً في الإقبال على السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية، نتيجة صعود معدلات الفائدة والتضخم إلى تقليص الإنفاق، بجانب مخاوف تتعلق بالأمان في بطاريات السيارات الكهربائية، وندرة أجهزة الشحن السريعة في البلاد.

وخلال الربع الأخير من العام 2023، قالت تسلا إن إجمالي الإيرادات قد ارتفع بنسبة 3 بالمئة إلى 25.17 مليار دولار، بالمقارنة مع 24.3 مليار دولار كانت قد سجلتها في الربع المماثل من العام 2022.

وجاء هامش التشغيل للربع الأخير منخفضا بنسبة 8.2 بالمئة من 16 بالمئة في الربع المماثل له من العام الماضي وأعلى قليلاً من 7.6 بالمئة في الربع السابق.