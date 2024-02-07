العالم اليوم - جولة جديدة من المفاوضات في مصر لتهدئة الأوضاع بغزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 فبراير 2024 06:24 مساءً - أفادت وكالة فرانس برس، اليوم الأربعاء، نقلا عن مسؤول مصري، بأن القاهرة ستستضيف جولة جديدة من المفاوضات الخميس، برعاية مصرية - قطرية من أجل "تهدئة" الأوضاع في قطاع غزة.

وقال المسؤول المصري إن "مصر وقطر ترعيان جولة جديدة من المفاوضات بدءً من يوم غد الخميس بالقاهرة للتهدئة بقطاع غزة"مشيرا إلى أن المفاوضات ستشمل الحديث عن "صفقة لتبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين".

تأتي هذه الأنباء بالتزامن مع خطة حماس التي اقترحتها من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تتضمن الإفراج عن جميع الرهائن وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة والتوصل لاتفاق لإنهاء الحرب، على مدار 135 يوما مقسمة على 3 مراحل.

ويأتي مقترح الحركة، ردا على اقتراح نقله الأسبوع الماضي وسطاء قطريون ومصريون، في إطار أهم مسعى دبلوماسي حتى الآن بهدف التوصل إلى هدنة طويلة، الذي قوبل بالترحيب والارتياح في قطاع غزة.

ولم تصدر إسرائيل أي رد علني بعد، علما أنها قالت إنها لن تسحب قواتها من غزة حتى يتم القضاء على حماس.