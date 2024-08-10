العالم اليوم - كسر الرقم العالمي.. المصري الجندي يحرز الذهبية في الأولمبياد

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 أغسطس 2024 09:24 مساءً - حقق أحمد الجندي، السبت، الميدالية الذهبية الأولى لمصر في أولمبياد باريس عندما فاز بمسابقة الخماسي الحديث للرجال.

وحصل الياباني تايشو ساتو على الميدالية الفضية، والإيطالي جورجيو مالان على الميدالية البرونزية.

وحطم الجندي الرقم القياسي العالمي في المسابقة بعدما وصل إلى 1555 نقطة، فيما كان الرقم القديم 1482.

وتصدر الجندي الترتيب النهائي قبل منافستي السباحة والليزر رن بفارق 15 ثانية عن أقرب منافسيه في الخماسي الحديث بأولمبياد باريس.

وكانت المصرية سارة سمير (26 عاما) قد أحرزت الميدالية الفضية في وزن 81 كيلوغراما في رفع الأثقال للسيدات بأولمبياد باريس، السبت.

وخطفت النرويجية كواندا سولفريد الميدالية الذهبية برقم أولمبي جديد بعدما رفعت 275 كيلوغراما، فيما ذهبت الميدالية البرونزية إلى نيسي داخوميس من الإكوادور.

ونجحت سارة سمير في رفع 268 كيلوغراما في المجموع، لتحقق الميدالية الأولمبية الثانية في مسيرة سمير، التي أحرزت برونزية وزن 69 كلغ في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016.