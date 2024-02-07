العالم اليوم - 71 % نموا بإيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في 6 أشهر

انتم الان تتابعون خبر 71 % نموا بإيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في 6 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 فبراير 2024 06:24 مساءً - حققت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الفترة من 1 يوليو لـ 31 ديسمبر 2023 (النصف الأول من العام المالي 23-24)، إجمالي إيرادات بلغ 4.3 مليار جنيه (139 مليون دولار)، مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه (84.1 مليون دولار) خلال نفس الفترة من عام 2022 (النصف الأول للعام المالي 22-23) بزيادة نسبتها 71 بالمئة.

وقالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان، الأربعاء، إن مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وافق على 5 مشروعات جديدة تم توقيعها مؤخرًا، تقع 4 مشروعات منها في منطقة القنطرة الغرب الصناعية التابعة للهيئة، ومشروع هو الأول من نوعه بالمنطقة الاقتصادية وهو مركز بيانات (Data Center) مزمع إقامته بمنطقة السخنة المتكاملة .

وأوضحت المنطقة، أن مشروع مركز البيانات يقع في منطقة السخنة الصناعية، على مساحة 80 ألف م2، بتكلفة استثمارية 224 مليون دولار على مرحلتين وبطاقة إنتاجية 2500 حامل للخوادم؛ بحيث تكون استثمارات المرحلة الأولى 148 مليون دولار، والمرحلة الثانية 76 مليون دولار.

وتشارك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المشروع بحصة مقابل حق الانتفاع بالأرض من خلال ذراعها الاستثمارية "شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار".

وخلال الاجتماع وافق المجلس على مشروع موازنة الهيئة التقديرية للعام المالي 24-25 بقيمة إجمالية 37،3 مليار جنيه، متضمنة موازنة استثمارية بقيمة 28،6 مليار جنيه، وموازنة جارية بقيمة 8,6 مليار جنيه.

كما استعراض المجلس حصول 48 مشروعًا على موافقة نهائية بإجمالي استثمارات 991 مليون دولار، تنوعت ما بين قطاعات الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية والأجهزة الكهربائية والصناعات الكيماوية والمناطق اللوجستية وغيرها.

وقال المنطقة الاقتصادية، وليد جمال الدين، "حصل 42 مشروعا على موافقة مبدئية وجار استكمال الإجراءات لها باستثمارات 908 ملايين دولار، وشملت تلك الاستثمارات دولًا عدة من بينها الصين والسعودية والهند وتركيا وألمانيا واليابان، كما تم تأسيس 31 شركة برأس مال مصدر 28.6 مليون دولار خلال نفس الفترة".