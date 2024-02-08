نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل شرطي جراء إطلاق نار على مركز اقتراع في منطقة تانك الباكستانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم أن شرطي استشهد بعد تعرض مقر شرطة محلية في منطقة تانك بإقليم خيبر بختونخوا لهجوم مسلح.

كما تم إيقاف خدمات الهواتف المتنقلة مع بداية التصويت في الانتخابات البرلمانية.

وقد بدأ 10 ملايين الناخبين في باكستان، صباح اليوم الخميس، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية وإقليمية تجري على وقع توترات أمنية وسياسية ويتوقع أن تفضي إلى عودة رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف لتولّي رئاسة الحكومة لولاية رابعة.

وفي تمام الساعة الثامنة صباحا، الثالثة بتوقيت غرينتش، فتح حوالى 90 ألف مركز اقتراع أبوابه أمام الناخبين، وذلك غداة مقتل 28 شخصاً على الأقلّ في تفجيرين وقعا في جنوب غرب البلاد.

وأعلنت وزارة الداخلية الباكستانية "تعليق خدمات الهاتف المحمول مؤقتاً" في جميع أنحاء البلاد طيلة النهار الانتخابي، معللة هذا الإجراء بدواع أمنية، بحسب ما نقلت فرانس برس.