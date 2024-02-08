العالم اليوم - ضربة لوسط ليفربول.. تياغو يغيب مجددا

انتم الان تتابعون خبر ضربة لوسط ليفربول.. تياغو يغيب مجددا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 فبراير 2024 08:26 مساءً - خسر ليفربول الإنجليزي مجددا لاعب وسطه الإسباني تياغو ألكانتارا، بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال مباراته مع أرسنال التي خسرها 1-3 الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز، حسب تقارير إعلامية، الخميس.

وغاب تياغو عن ليفربول منذ أبريل الماضي بسبب مشكلة في الورك وإصابة في القسم العلوي لفخذه، قبل أن يسجل عودته إلى فريق المدرب الألماني يورغن كلوب الأحد بدخوله في الدقيقة 85 من مباراة أرسنال.

ويعتقد أن ابن الـ32 عاما تذمر من مشكلة عضلية بعد المباراة، مما يجعله مهددا بالغياب مجددا عن الملاعب في ضربة لليفربول الذي يتصدر الدوري الممتاز بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي حامل اللقب، وأرسنال.

وبما أن عقده مع "الحمر" يصل إلى نهايته الصيف المقبل، يبدو مستقبل تياغو في "أنفيلد" في خطر جدي بسبب مشاكل الإصابات المتكررة.

ويفتقد ليفربول لاعب وسط آخر هو المجري دومينيك سوبوسلاي الذي يغيب عن مباراة السبت في الدوري ضد بيرنلي بسبب إصابة عضلية في أعلى الفخذ، لكن قد يكون الياباني واتارو إندو تحت تصرف كلوب بعد عودته من قطر، حيث شارك مع بلاده في كأس آسيا.

وفي المقابل، يبقى الهداف المصري محمد صلاح غائبا عن الفريق الذي ينتظره في 25 فبراير استحقاق نهائي كأس الرابطة ضد تشلسي، إذ ما زال في مرحلة التعافي من إصابة تعرض لها مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا التي تختتم الأحد.