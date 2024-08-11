العالم اليوم - وزير خارجية مصر يلتقي البرهان.. ويؤكد استمرار دعم السودان

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 أغسطس 2024 05:22 مساءً - التقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج، الأحد، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي للسودان عبد الفتاح البرهان.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، بأن وزير الخارجية حرص في بداية اللقاء على نقل تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي للسودان، مؤكدا استمرار دور مصر الداعم للسودان ومؤسساته ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. كما حرص عبد العاطي على التأكيد على حرص مصر للاستجابة لأية احتياجات إنسانية وإغاثية من جانب السودان.

وقد تناول اللقاء الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار في دولة السودان، حيث أكد وزير الخارجية على استمرار اضطلاع مصر بدورها في مساعدة الأشقاء السودانيين على تجاوز الأزمة الراهنة بما يصون للسودان وحدته وسلامة أراضيه ويدعم مؤسسات الدولة السودانية وتلبية تطلعات الشعب السوداني.

من جانبه، حرص البرهان على نقل تحياته وتقديره للسيسي والدور القيادي الذي يضطلع به في دعم السودان ومؤسساته الوطنية ورعايته للسودانيين على الأراضي المصرية، معربا عن شكره للشعب المصري على توفير الرعاية والدعم والحماية لأشقائهم السودانيين على أرضه.