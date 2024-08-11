أخبار اليمن : توزيع مساعدات غذائية وإيوائية في الحديدة

توزيع مساعدات غذائية وإيوائية في الحديدةدشن نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الخدمات والتنمية - رئيس اللجنة الرئاسية لمواجهة أضرار السيول،حسين مقبولي، اليوم، توزيع مساعدات غذائية وايوائية للمتضررين من سيول الأمطار والنازحين إلى مدينة الحديدة.

تشمل المساعدات توزيع ألف سلة غذائية وإيوائية للمتضررين والنازحين بمديريات الميناء والحوك والحالي مقدمة من جمعية الهلال الأحمر اليمني، بالتنسيق مع فرع مجلس الشؤون الانسانية ضمن جهود الاغاثة الطارئة لتخفيف معاناة الأسر التي لحقت بها أضرار جراء تدفق السيول الجارفة على مديريات المحافظة.

وخلال التدشين، استمع الدكتور مقبولي من مدير فرع المجلس الأعلى للشؤون الانسانية جابر الرازحي، لشرح حول آلية التنسيق ومستوى حضور وتعاون المنظمات لمساعدة الأسر النازحة والمتضررة من سيول الأمطار.

وأشاد باستمرار التدخلات الانسانية لجمعية الهلال الأحمر اليمني، وجهود فرع المجلس الأعلى للشؤون الانسانية في اغاثة المتضررين والنازحين والتخفيف من معاناتهم.

وأكد حرص اللجنة الرئاسية، على تعزيز جهود اغاثة ومساعدة كل الأسر التي تعرضت لأضرار السيول في كافة قرى ومناطق مديريات محافظة الحديدة، مشيرا إلى ما تم من خطوات في توزيع مساعدات نقدية لأسر الضحايا بالمديريات الجنوبية.

كما نوه رئيس اللجنة الرئاسية لمواجهة أضرار السيول بمحافظة الحديدة، بالجهود التي بذلت والجاري تنفيذها من قبل مصلحة الدفاع المدني ومؤسسة وصندوق الطرق وفرق الطوارئ التابعة للسلطة المحلية في فتح الطرق ورفع مخلفات السيول.

وأشار نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال، إلى أن حجم الأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين والممتلكات الزراعية والخدمية والطرق الرئيسية، يتم حاليا حصرها وتقييم الخسائر واحتياجات إعادة صيانتها وتأهيلها، مؤكدا استمرار تضافر الجهود لاغاثة المتضررين كمرحلة أولى.