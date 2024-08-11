أخبار اليمن : اليونيسف: يجب حماية المدارس والملاجئ في غزة

اليونيسف: يجب حماية المدارس والملاجئ في غزةأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أنه يجب حماية المدارس والملاجئ، وأن يتوقف العنف ضد الأطفال في قطاع غزة.

وقالت اليونيسف، عبر صفحتها على منصة إكس: "إن تقارير مروعة وردت عن هجوم على مدرسة في غزة تؤوي نازحين، وأنباء عن مقتل وإصابة أطفال في مكان اعتقدوا أنه آمن".

وأوضحت أنه "في الأشهر العشرة الماضية تعرض أكثر من 50% من المدارس المستخدمة كملاجئ في غزة للقصف المباشر؛ ما أدى إلى عواقب وخيمة على الأطفال والأسر".

وارتكبت قوات الاحتلال، فجر أمس السبت، مجزرة جديدة في قطاع غزة بقتله أكثر من 100 فلسطيني وإيقاع عشرات الإصابات، في قصف استهدف نازحين خلال تأديتهم صلاة الفجر داخل مدرسة التابعين، في حي الدرج وسط القطاع.

وباستهداف مدرسة "التابعين" يرتفع عدد المدارس التي تؤوي نازحين وقصفها الاحتلال في مدينة غزة فقط خلال أسبوع واحد إلى 6، ما خلَّف أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى.

وارتفع عدد الشهداء في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي حتى أمس، إلى 39 ألفاً و790 شهيداً، و92 ألف مصاب.​